Affenpocken Globaler Gesundheitsnotstand wegen Mpox-Virus: Welche Maßnahmen gibt es bei uns?

17. August 2024, 05:00 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Mittwoch einen globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Grund ist die Ausbreitung einer neuen Variante des Mpox-Virus, auch Affenpocken genannt, hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo. Auch in Europa gibt es erste vereinzelte Fälle durch Reiserückkehrer aus Afrika. Welche Maßnahmen planen die mitteldeutschen Länder, wie gefährlich ist das Virus wirklich?