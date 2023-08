Nach mehr als einem halben Jahr ohne Nachweise von Mpox (früher Affenpocken genannt) sind in Deutschland wieder einzelne Infektionen mit dem Virus aufgetreten. In den vergangenen Wochen seien drei Fälle in Berlin gemeldet worden, teilte das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mit. Es gebe aber derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass sich ein größerer Ausbruch mit sehr vielen Infektionen anbahne, wenngleich mit Einzelfällen stets zu rechnen sei.