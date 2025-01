Automatenläden kommen ohne Personal aus, haben rund um die Uhr geöffnet und könnten damit den Spätis Konkurrenz machen.

Sie bieten aber auch eine Angriffsfläche für Vandalismus und Einbrüche.

Um das zu verhindern, pflegt ein Automatenkiosk-Besitzer aus dem Erzgebirge über TikTok Kontakt zu seinen Kunden.

Freitagabend, kurz nach 22 Uhr: Für Automatenbetreiber Bernd Klug sind das die wichtigsten Stunden der Woche. Fast minütlich betreten Kundinnen und Kunden sein kleines Geschäft am Leipziger Innenstadtring. Vierzehn Automaten stehen hier dicht an dicht. Es gibt Süßigkeiten, Soft-Drinks, Alkohol oder Zigaretten. Das Geschäft läuft vollautomatisch – zumindest in der Theorie. Denn immer wieder muss Klug an diesem Abend helfen. Wie bei diesem Kunden, der Alkohol kaufen möchte: "Du nimmst deinen Ausweis mit den Fingerspitzen, steckst ihn tief genug rein", erklärt er dem Kunden. "Also, du drückst ihn an die Wand und hilfst ihm ein bisschen beim Runterfallen."

Konkurrenz für den Späti?

Trotz kleiner Schwierigkeiten bei der Bedienung: Bei der meist jungen Kundschaft kommt das Konzept des 24-Stunden-Ladens gut an: "Egal ob man aus dem Club kommt, in der Stadt war und noch Hunger hat oder was zu trinken braucht – es hat einfach offen."