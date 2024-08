Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung einer früheren KZ-Sekretärin wegen Beihilfe zum Massenmord bestätigt. Der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig verwarf die Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Itzehoe .

Das Gericht hatte die inzwischen 99-jährige Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen sowie zum versuchten Mord in fünf Fällen zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Diese Entscheidung ist jetzt rechtskräftig .

Der Fall gilt als das womöglich letzte Strafverfahren zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde. Irmgard F. war zwischen Juni 1943 und April 1945 als Schreibkraft in der Kommandantur des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig (heute polnisch Gdansk) beschäftigt. Sie war damals 18 beziehungsweise 19 Jahre alt.

Das Landgericht Itzehoe sah es als erwiesen an, dass die junge Frau durch ihre unterstützende Tätigkeit den Verantwortlichen im KZ bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Beihilfe zum Mord geleistet hatte. Sie sei als Sekretärin des Lagerkommandanten freiwillig tätig gewesen. In dieser Zeit seien in dem KZ mindestens 9.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Beihilfe sei untrennbar mit dem Massenmord verknüpft.



Lange zurückliegende Straftaten verjährten zwar grundsätzlich, doch Mord verjähre nicht. Damit sei auch Beihilfe zum Mord von einer Verjährung ausgeschlossen.