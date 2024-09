Quantentechnologie Cyberagentur in Halle lässt mobilen Quantencomputer entwickeln

18. September 2024, 06:21 Uhr

Quantencomputer sind wegen ihrer hohen Rechenleistung deutlich schneller als herkömmliche PCs – aber meist auch viel größer und fest eingebaut. In Deutschland soll deshalb nun ein mobiler Quantencomputer entwickelt werden. Um das Projekt voranzutreiben, will die Cyberagentur in Halle heute einen Vertrag mit mehreren Unternehmen unterzeichnen. Den beteiligten Forschungsgruppen werden mehr als 35 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.