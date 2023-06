Es ist nur ein kleiner Satz in der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung: "Die Cyberagentur wird zur gezielten Stärkung von Technologien und digitaler Souveränität im Cyberraum ausgebaut." Aber dass die Cyberagentur des Bundes in Halle in der Strategie erwähnt wird, wirkt besonders. Die größere Einrichtung, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), taucht zum Beispiel drei Mal in dem Papier auf.