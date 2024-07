"Halles Ideen sind sehr gut durchdacht"

Kathrin Viergutz ist Smart-City-Expertin. Sie arbeitet als Mobilitätsforscherin und Verkehrsingenieurin am Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig. Das Institut begleitet die deutschen Smart City Projekte wissenschaftlich. Viergutz sagt im MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "Digital leben": "Die Maßnahmen in Halle sind sehr gut durchdacht."

Die DLR-Expertin findet es sinnvoll, wenn eine Stadtverwaltung mit Smart City Projekten das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessern will. Viergutz ist ein Fan des digitalen Zwillings: "Wenn man zum Beispiel Sitzbänke in der Stadt aufbauen will, die zu jeder Tageszeit im Schatten sind, kann man das mit einem digitalen Zwilling gut ermitteln."

Viergutz registriert auch, wie Smart City Projekte den ländlichen Raum voranbringen können. Zum Beispiel bei einem Notfall, bei dem jede Minute zählt. "Im ländlichen Raum gibt es lange Anfahrtswege. Und es gibt dort auch Leute, die medizinisch geschult sind. Wenn man denen ganz schnell Bescheid geben kann, bringt das Vorteile." An dieser Idee arbeitet der Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen.

Bildrechte: Tom Weber

Smart City: Großes Potenzial. Und Risiken?

Bei aller Begeisterung für technologische Entwicklungen warnt Tom Weber von der Cyberagentur des Bundes in Halle vor den Risiken. "Sorgen-machen gehört zu meinem Berufsfeld", sagt der Informatiker. In der Geschichte der IT würde die Vernetzung und damit die Komplexität eines Systems steigen. "Das ist natürlich ein Einfallstor für potenzielle Probleme; egal, ob die selbst verursacht sind oder von außen kommen", sagt Weber. Smart City Projekte sollten die Cybersicherheit von Anfang an mitdenken, fordert Weber: "Anfangs ist es oft sehr viel leichter, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen als im Nachhinein."

Das geschehe bereits, sagt Kathrin Viergutz. Ihr und Christian Großmann vom Smart-City-Büro Halle ist es wichtig, dass die Projekte nach der Bundesförderung weiterlaufen. "Wir wollen die Leute befähigen, dass Projekte nicht nur bis 2026 laufen", sagt Großmann. Ob und wann Smart City Ideen allerdings als erfolgreich bezeichnet werden – das muss noch herausgefunden werden.