Quantencomputer sollen die Zukunft der Informationsverarbeitung sein und helfen, die Probleme der Menschheit zu lösen. Um Quantencomputer nutzbar zu machen, ist die Entwicklung von sogenannten skalierbaren Systeme besonders wichtig, also Netzwerken, die ihre Größe verändern können. Die Forschung dazu steckt aber noch in den Kinderschuhen. Eine der größten Herausforderungen dabei ist die Kühlung bei extrem tiefen Temperaturen. Das Projekt "ARCTIC" (“Advanced Cryogenic Technologies for Innovative Computing") vereint dafür 36 internationale Partner aus Industrie, Wissenschaft und führenden Forschungseinrichtungen. Die deutschen Institute Fraunhofer IPMS in Dresden und Fraunhofer IAF in Freiburg bringen dabei ihre Kompetenzen bei elektronischen Komponenten ein.