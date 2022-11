In Deutschland gelangen immer weniger Eier in den Handel. Ein Grund ist vor allem die starke Ausbreitung der Vogelgrippe, wodurch viele Hühner verendet sind. Hinzu kommen hohe Futterkosten.

Vor allem Eier aus Bodenhaltung würden dadurch überall knapp. Bio-Eier und Freilandeier werde aus weiter ausreichend geben. Dadurch drohen aber vor allem der Industrie und den Bäckereien, die die günstigeren Eier aus Bodenhaltung beziehen, Engpässe. Die Produktpreise seien etwa doppelt so hoch wie noch im vergangenen Jahr, sagte Schönecke.

Schönecke zufolge können auch keine Eier importiert werden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland sowie in den USA herrsche Eier-Knappheit. Die USA habe sich wegen großer Legehennen-Verluste vom Eier-Exporteur zum Importeur entwickelt.



"Alle suchen händeringend nach Eiern", sagt Schönecke. Überleben könnten die Tiere nur mit einem Schutz gegen die Vogelgrippe. Entsprechende Impfstoffe seien in Europa aber noch nicht zugelassen.