Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Wie Arbeitnehmer den Arbeitgeber im Krankheitsfall informieren müssen

Weiter heißt es: "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit unverändert, das heißt auch nach bereits bestehender Rechtslage, verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich , z.B. telefonisch, mitzuteilen. An dieser Mitteilungspflicht hat sich nichts geändert – auch nicht durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung zum 1. Januar 2023."

Die Übersendung des Krankenscheins an den Arbeitgeber ist entfallen. Nun komme es im Einzelfall darauf an, welche Regelung das jeweilige Unternehmen festgelegt habe, sagt der Leipziger Rechtsanwalt Stefan Wackwitz, der auch Fachanwalt für Arbeitsrecht ist. "Der Gesetzgeber hat die elektronische Krankmeldung vorgegeben. Daran müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber halten. Für den Arbeitnehmer bedeutet das am Ende eine Entlastung, er muss nichts mehr zum Arbeitgeber tragen."