Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 82 Jahren gestorben. Wie unter anderem "Bild" und "Spiegel" unter Berufung auf ihr Management berichten, starb die gebürtige Hamburgerin bereits kurz vor Weihnachten in ihrer Heimatstadt.

Bereits in ihrer frühen Kindheit fand Hoger ihre Leidenschaft für die Schauspielerei auf der Bühne des Hamburger Ohnsorg Theaters. Nachdem sie ihr Fernsehdebüt im Jahr 1965 im Film "Tag für Tag" gegeben hatte, gelang ihr drei Jahre später der Durchbruch auf der Kinoleinwand als Zirkusdirektorin Leni Peikert im Experimentalfilm "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" von Alexander Kluge. Populär wurde die Hamburgerin aber durch ihre Rolle als Kult-Kommissarin "Bella Block", die sie zwischen 1994 und 2018 verkörperte. Eine ihrer erfolgreichsten Kinorollen hatte Hoger als Filmkritikerin Charlotte Sanders in der Satire "Rossini" von Helmut Dietl (1997).