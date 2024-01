Soul wurde in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der US-Krimiserie "Starsky & Hutch" berühmt. Er ermittelte darin als Detektiv Kenneth Hutchinson, kurz Ken Hutch, mit seinem Kollegen Dave Starsky (Paul Michael Glaser) in der fiktiven Stadt Bay City. Zu sehen war Soul auch in den US-Fernsehserien "Here Come The Brides" und "The Yellow Rose" sowie im Film "Magnum Force". Neben der Schauspielerei arbeitete er als Regisseur und Produzent und startete eine Karriere als Musiker. Er veröffentlichte fünf Alben. Seine Songs "Don't Give Up On Us" und "Silver Lady" landeten 1976 und 1977 auf Platz Eins der britischen Charts.