In den USA produziert die Firma "ecovative" Bauziegel aus Pilzmyzel in großem Stil. Dafür werden Flachs- oder Hanfreste, mit einem Biokleber gemischt und einem Myzel-Substrat versetzt. Nach circa zwei Wochen entsteht daraus eine feste Pilzstruktur. Rund 4.500 Tonnen Faserreste werden bei dem Unternehmen so jedes Jahr zu Myzel-Produkten verarbeitet, darunter auch Dämmplatten und Verpackungsmaterial.

In Deutschland träumen Forscher der Technischen Universität Berlin davon, ein ganzes Haus aus Myzel zu bauen. Ein erstes Modell steht in der Berlinischen Galerie: Es besteht aus dem Myzel des Zunderschwamms – einem Baumpilz, der an Birken und Buchen wächst.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Vorteile solcher Pilz-Baustoffe: Sie absorbieren Schall sehr gut, sind leicht und feuerfester als Styropor. Robust werden sie, weil in Verbindung mit holzigen Faserstrukturen das Myzel die Rolle des Klebers übernimmt. "Wenn das dann durchwachsen ist, etwa nach zwei Wochen, kann man es Verbundstoff nennen", erläutert Lisa Stelzer, Biochemikerin an der TU Berlin. Dieser Verbundstoff kann dann in jede beliebige Form gepresst werden und reift einfach weiter bis der jeweilige Baustoff sein Aussehen erreicht hat – egal ob Ziegel oder Dämmplatte. Myzel sorgt so nicht nur für Formenvielfalt, sondern ist auch schnell nachwachsend und vollständig kompostierbar. "Das hauptsächliche Ziel ist, erdölbasierte Materialien mit diesem Verbundwerkstoff zu ersetzen, der ressourcenschonend und relativ kostengünstig produziert werden kann", erklärt die Biochemikerin in der Umschau.

