Schon von außen ist die Kita "Holzwürmchen" in Weimar ein Blickfang: Vollverkleidet in Holz und gestrichen in einer schicken, grauen Farbe, hebt sie sich von den umstehenden Gebäuden deutlich ab. Beim Betreten der Kita steigt der Holzgeruch sofort in die Nase. Wer nur in Socken unterwegs ist, behält auch im Winter auf dem Holzboden warme Füße – obwohl es keine Fußbodenheizung gibt.