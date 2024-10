Denn alles an diesem Strohballen-Haus sei recyclebar. Das Fundament ist sogar Eins zu Eins wiederverwendbar, sagt der Familienvater. Das Fundament bestehe aus rückbaubaren Schaumglasplatten. Diese seien leicht zu bearbeiten und könne man selbst verlegen.

Das sei ein Novum in der Bauwelt, sagt der Experte für nachhaltiges Bauen, Helge Flöge: "Schaumglas ist nichts anderes als aufgeschäumtes Glas. Wir machen das aus 100 Prozent recyceltem Glas. Wir backen also so einen Kuchen wie im Ofen.ö Und daraus entsteht dieses spannende Material."