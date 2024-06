So richtig dynamisch ist die Vereinigte Mulde in verschiedenen Teilen in Nordsachsen und Anhalt, allerdings auch stark belastet durch Bergbauaktivitäten und Industrie im Einzugsgebiet – auch im Mitteldeutschen Revier. Gerade im Bitterfelder Raum ist sie sehr stark durch den Tagebau geprägt, beziehungsweise ihr Flussbett wurde komplett weggegraben. Zwischen Wolfen und Dessau wiederum kann die Mulde ihre ganze Kraft und Vielfalt als naturnaher Fluss zeigen – und bietet vielen Tieren wie Bibern oder seltenen Vogelarten einen Lebensraum.

Und wie geht es den Flussauen?

Bildrechte: Mathias Scholz An den meisten Flüssen in Deutschland haben wir nach Angaben aus dem aktuellen Auenzustandsbericht des Bundesamtes für Naturschutz zwischen 70 und 90 Prozent Auenverlust. Das heißt, nur noch ein Drittel bis zehn Prozent der ehemaligen Auen stehen aktuell als Überflutungsaue zu Verfügung. Und selbst diese verbliebenen Auen weisen häufig einen deutlich bis sehr stark veränderten Zustand auf. Dies gilt auch für die Flüsse in Mitteldeutschland.

Allerdings haben wir hier mit die größten Auenwälder in Deutschland, geprägt durch Hartholz-Auenwälder. Sie gehören laut EU zu den besten Wäldern überhaupt. Doch sie sind sehr stark gefährdet. Zum Beispiel der Leipziger Auwald, aber auch die Auenwälder bei Dessau im UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe beziehungsweise Flusslandschaft Elbe, weil diese Wälder zum Teil durch den Flussausbau und zu tief liegende Flusssohlen nicht mehr vom Hochwasser erreicht werden. Ein Auenwald ist nicht dauernass, sondern steht nur zeitweise unter Wasser. Das heißt, hier treten Entwicklungen ein, die die Auenwälder zu Durchschnittswäldern machen, weil diese nicht mehr auf wechselnde nasse Verhältnisse angepasst sind.

In anderen Gegenden Deutschlands sind diese Wälder komplett verschwunden. Mathias Scholz Ökologe

Auch durch die trockenen Jahre, die wir seit 2018 hatten, sind viele Veränderungen eingetreten. Die Wälder haben große Probleme, insbesondere was die Baumvitalität angeht. So sind die Ulmen bereits seit Jahrzenten aus dem Kronendach fast verschwunden, da sie durch das Ulmensterben ab einer gewissen Größe meist absterben. Eschen werden seit rund zehn Jahren durch das Eschentriebsterben dezimiert, der Bergahorn ist von der Rußrindenkrankeit betroffen und die Vitalität der Eichen wurde in den letzten Jahren stark durch den Eichenprozessionsspinner beeinträchtigt.

Die Wälder selbst sind aber sehr wichtig für die Biodiversität und den Naturschutz. Gerade diese von Eichen, Eschen und Ulmen geprägten Hartholz-Auenwälder gehören mit zu den artenreichsten Waldökosystemen, die wir hier in Mitteleuropa finden können. Das heißt also, wir haben eine sehr hohe Verantwortung. In anderen Gegenden Deutschlands sind diese Wälder komplett verschwunden, die Standorte wurden eben für den Tagebau oder für Ackerbau genutzt oder sind komplett in der Siedlungsentwicklung aufgegangen. Wo noch Wälder vorhanden sind, wurden sie durch schnellwachsende Pappel-Plantagen ersetzt, vor allem am Rhein oder an der Donau.

Gerade wird viel über Hochwasserschutz gesprochen – welche Funktion haben die Auenwälder bei Hochwasser?