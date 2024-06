Er ist Leipzigs grüne Lunge – der Auwald verläuft von Süd nach Nord mitten durch die Stadt . Und so ein Auwald braucht vor allem eines: Wasser. Viel davon. Ein Auwald will und muss regelmäßig überflutet werden, damit er funktionieren kann.

Anfang der Woche steht Sachsens Unweltminister Wolfram Günther am Rande des Auwalds. Er sagt: "Unsere Auen und auch dieser Auwald hier hat mehrere Funktionen. Die eine ist tatsächlich, wenn zu viel Wasser da ist, dieses Wasser in der Landschaft zurückzuhalten. Und im anderen Fall, wenn wir lange anhaltende Trockenphasen haben, dass dieses gespeicherte Wasser dann noch vorhanden ist und langsam wieder abgegeben werden kann."

Das Problem ist: Es kommt nicht ausreichend Wasser an. Günther steht an einem Deich südlich der Stadt. Hier verläuft eine Schleuse zwischen einem Rückhaltebecken und dem Waldgebiet. Kommt ein Hochwasser, kann es an dieser Stelle ins Grün geleitet werden. Es ist der erste Abschnitt des Projekts "Dynamische Aue", welches das angrenzende Waldgebiet wieder naturnäher gestalten will.