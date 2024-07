Nach weltweiten Ausfällen von Computersystemen durch ein fehlerhaftes Software-Update am Freitag normalisiert sich die Lage in Deutschland wieder. Dennoch kann es vereinzelt weiterhin zu Problemen kommen.

An deutschen Flughäfen beispielsweise kann es weiter zu Ausfällen und Verzögerungen kommen. Die IT-Panne hatte den Flugplan in Deutschland und weiteren Teilen der Welt durcheinandergebracht. Crews und Flugzeuge waren an anderen Orten eingesetzt – was zu weiteren Verspätungen oder auch Streichungen führen kann. Nach Angaben einer Sprecherin des Hamburger Airports hat sich die Lage dort aber wieder weitgehend normalisiert und der Flugbretrieb wurde wieder aufgenommen, ähnlich ist es am Flughafen BER und in Frankfurt.