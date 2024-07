Das wertet Silvia Raschke, Projektleiterin von lebensmittelwarnung.de beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), nicht als ein schlechtes, sondern als ein gutes Zeichen: "Als wir 2011 dieses Portal ins Leben gerufen haben, hatte das noch so ein bisschen so eine Art Prangerwirkung. Aber mittlerweile sehen eben auch Unternehmen das als wichtigen Bestandteil eines verantwortungsvollen Managements. Über das man eben auch Verantwortungsbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit sicherstellen kann."

Gesenkte Grenzwerte und der technische Fortschritt, mit dem auch kleinste Verunreinigungen zu finden seien, hätten in der Zwischenzeit ebenfalls die Zahl der vorsorglichen Rückrufe erhöht, erklärt Raschke.

Den Hauptteil machen Lebensmittel aus – vor etwa zwei Produkten pro Woche muss gewarnt werden. Am häufigsten wegen Krankheitserregern wie Salmonellen oder anderen Mikroben. Gefunden würden diese in den meisten Fällen von den Herstellern selbst, sagt Raschke: "In erster Linie kommen solche Rückrufaktionen dadurch zustande, dass ein Unternehmer selber feststellt, dass ein von ihm vertriebenes Produkt eben nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Der Unternehmer ist dann auch verpflichtet, einen öffentlichen Rückruf einzuleiten, wenn die Produkte die Verbraucherinnen und Verbraucher bereits erreicht haben könnten."