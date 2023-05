Weil die Lebensmittelpreise im Vergleich zum vergangenen Jahr überdurchschnittlich gestiegen sind, fordert die Verbraucherzentrale Sachsen von der Industrie mehr Transparenz bei den Preisen. "Die Preisbildung bei Lebensmitteln ist sehr intransparent. Man kann dort grundsätzlich von außen sehr schwer nachprüfen, was die Ursachen dafür sind. Sind es wirklich nur gestiegene Kosten oder gibt es auch Mitnahmeeffekte", fragt sich Birgit Brendel vom Referat Ernährung der Verbraucherzentrale Sachsen.

So habe das Ifo-Institut in Dresden 2022 eine Untersuchung gemacht und beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel eine Ausweitung der Gewinne gefunden - trotz gestiegener Kosten, so Brendel. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerungsrate bei Lebensmitteln im April im Vergleich zum Vorjahr bei 17,2 Prozent. Die allgemeine Inflationsrate betrug hingegen 7,2 Prozent.