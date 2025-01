Wenn Andreas Slowig sich am letzten Tag vor den Ferien von seinem Kollegium verabschiedet, dann sehe er viele ausgebrannte Gesichter, erzählt er. Slowig ist Schulleiter am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle. Er glaubt, dass vielen Menschen nicht klar ist, was es bedeutet, eine Unterrichtstunde zu halten. "Jede Stunde ist eine Hochkonzentrationsaufgabe. Wenn Sie im Büro sitzen, können Sie mal eine Minute dämmern. Das können Sie vor einer Klasse nicht machen. Sie müssen immer hochkonzentriert sein, sonst brechen die Ihnen aus."