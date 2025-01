Sandra Gilgen von der Universität Bern kritisiert die Studie des Leibniz-Instituts. Sie bemängelt, dass bei den anonymisierten Tests der Schüler nicht nach Schulformen unterschieden wurde. Es sei anzunehmen, dass bei gleichen Tests Schüler in Gymnasien strenger bewertet würden als in der Real- oder Hauptschule. Wenn dieser Unterschied in der Studie nicht kontrolliert worden sei, erscheine es so, als erhalte man in der Hauptschule einfach bessere Noten. "Weil wir wissen, dass Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder und Jugendliche aus sozial unterprivilegierten Familien eher übervertreten sind in Schulformen mit niedrigeren Anforderungen, dann sehen wir das Problem. Dann würde es so erscheinen, als würden sie bevorzugt werden, weil sie bessere Noten erhalten", erklärt Gilgen.