Die Schulleitungen in Sachsen sind laut einer Studie über Gebühr belastet. Wissenschaftler machen das etwa an erhöhten Werten für Burnout-Symptome fest. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schlägt deshalb Alarm und fordert eine Entlastung. Die Befunde der Studie seien "zum Teil erschreckend" und könnten nicht ohne Folgen bleiben, hieß es.

In der Befragung gaben 80 Prozent des Leitungspersonals an, manchmal oder den ganzen Tag in hohem Tempo arbeiten zu müssen. Etwa zwei Drittel halten selten oder nie die Pausenzeiten ein. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen sehen zu wenig Freiraum für eine Vor- und Nachbereitung. Rund 51 Prozent der Befragten fühlen sich ausgelaugt, 48 Prozent emotional erschöpft.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Arne Dedert

GEW fordert weniger Bürokratie und mehr Unterstützung "Der Arbeitgeber muss nun schleunigst seiner Fürsorgepflicht nachkommen und Entlastungen für Schulleitungen schaffen, etwa durch weniger Bürokratie und durch zusätzliche Unterstützungskräfte an den Schulen, vor allem durch Schulverwaltungsassistenzen", sagte Claudia Maaß, Vize-Chefin der GEW Sachsen. Die Studie war im Auftrag der GEW entstanden und durch die Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften im Herbst 2024 durchgeführt worden. Konkret ging es um psychosoziale Belastungen von Schulleitungen. In Sachsen beteiligten sich an der Studie insgesamt 392 Leitungskräfte von 1.344 Schulen, vor allem aus Grund-, Ober-, und Förderschulen.

Schulleitungen erscheinen trotz Krankheit häufig zur Arbeit

Die Ergebnisse würden im Vergleich zu anderen Berufsgruppen vor allem bei Anforderungen deutlich hervorstechen, betonte der Geschäftsführer der Forschungsstelle, Matthias Nübling. Sie führten zu einer erheblichen Belastung, die nur teilweise durch positive Faktoren kompensiert werden könnten. Zugleich zeige diese Berufsgruppe einen überdurchschnittlich hohen "Präsentismus" - das heißt, sie erscheine häufig trotz Krankheit zur Arbeit.

Bildrechte: GEW Um die Herausforderungen an Schulen, gerade in der aktuellen Situation des massiven Personalmangels, meistern zu können, braucht es gesunde Schulleitungskräfte. Claudia Maaß Stelvertretende Vorsitzende der GEW Sachsen.

GEW fordert regelmäßige Erhebung zu Belastungen

"Wir fordern zudem eine bessere Einarbeitung von Leitungskräften, Präventionsmaßnahmen sowie regelmäßige Belastungserhebungen durch das sächsische Kultusministerium, denn um die Herausforderungen an Schulen, gerade in der aktuellen Situation des massiven Personalmangels, meistern zu können, braucht es gesunde Schulleitungskräfte", erklärte GEW-Vize Maaß.

Belastung in allen Bundesländern ähnlich