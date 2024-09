Manfred Krugs Tour mit Tochter Fanny

Doch es gibt in diesen zwei Jahren auch einen Neuanfang. Manfred Krug fängt wieder an zu singen. Schon im Jahr 2000 entstehen in kurzer Zeit mehrere Alben: "Tatort – Die Songs", "Deutsche Schlager" und "Schlafstörung".

Und er geht mit seiner Tochter Fanny, ebenfalls Sängerin, auf Tournee quer durch die Republik. Dabei liest er eigene Kurzgeschichten und singt. Im Tagebuch notiert er die Zuschauerzahlen, den Zustand der Hotels, die Erfolge und Misserfolge. Bildrechte: IMAGO / Scherf

Zum Beispiel wollen die Zwickauer seine Komplimente für die schönen Klinkerfassaden der Straßenzüge nicht so recht goutieren. "Überhaupt war das Publikum diesmal zäh und leicht trübe. Entsprechend war das Konzert diesmal doppelt so anstrengend wie normalerweise." Das Talent seiner Tochter macht ihn stolz: "Fanny war heute besser denn je, einfacher und swingte wie eine Alte." Das Vatersein sorgt in Krugs Leben in diesen Jahren immer wieder für Lichtblicke.

Spätes Vaterglück mit Tochter Marlene

Neben seinen erwachsenen Töchtern und einem Sohn gibt es da noch "die Kinder" – so nennt er Petra, eine Schauspielerkollegin und die gemeinsame Tochter Marlene. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Skandal, als die späte Vaterschaft ans Licht kam – Krug war 60 und seit 1963 verheiratet – liegt schon ein wenig zurück. Regelmäßig sieht er Mutter und Tochter. Krug hält stolz die Fortschritte der Vorschülerin fest, konstatiert ihre Sprachbegabung. Und vermerkt nicht ohne Genugtuung, dass sich seine Ehefrau Ottilie, die in der Nachbarwohnung lebt, langsam an die Kleine gewöhnt.

Flapsige Sprache, charmanter Humor und scharfe Kritik

So ist "Ich beginne wieder von vorn" eine charmante Zusammenfassung all dessen, was Manfred Krug so unvergessen macht. Seine flapsige Sprache, sein Humor, seine Begabung sich zu echauffieren. Gründe zu Letzterem gibt es viele – allen voran die Weltpolitik, die er verfolgt und mit deutlichen Worten kommentiert. Bildrechte: Kanon Verlag