MDRfragt zum Sommerurlaub 2021: Mehrheit macht Urlaub in Deutschland

6 von 10 MDRfragt-Mitgliedern, die sich an der Befragung beteiligt haben, fahren im Sommer in den Urlaub - und verbringen den großteils in Deutschland. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Befragung vom MDRfragt, an der sich 21.405 Menschen aus Mitteldeutschland beteiligt haben. Besonders beliebt als Reiseziel: die Ostsee. Für knapp die Hälfte war Corona ein Grund, sich für Deutschland als Urlaubsland zu entscheiden. Umbuchungen durch die angepassten Corona-Reise-Regeln waren eher die Ausnahme.