Es gibt Einsätze, die erschüttern Rettungskräfte nachhaltig, trotz professioneller Distanz. So geschehen bei einem Rettungssanitäter aus dem baden-württembergischen Esslingen, bei dem sich nach Einsätzen bei Amokläufen und Suiziden eine sogenannte Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, einstellte.

König sagt: "Viele Kolleginnen und Kollegen, die an PTBS erkrankt sind, haben nun deutlich bessere Chancen, das anerkannt zu bekommen, und sie sind dann entsprechend besser finanziell abgesichert."

Weiter erklärt König, dass für das Thema psychische Gesundheit nur in der dreijährigen Notfallsanitäter-Ausbildung Platz sei, bei der dreimonatigen Ausbildung zum Rettungssanitäter jedoch nicht.

Kai Kranich vom DRK Sachsen ist gerade im Ausland. Er nimmt an einer Rettungsübung des Polnischen Roten Kreuzes teil.

Danach stehe dann auch die Aufarbeitung des Erlebten an. Vermeiden ließen sich solche Bilder für Rettungskräfte nicht.

Über 12.000 Notärztinnen und Notärzte sind in der Bundesvereinigung der Notärzte Deutschlands BAND organisiert. Verbandschef Florian Reifferscheid begrüßte das Urteil des Bundessozialgerichts. Es stärke allen im Rettungsdienst den Rücken und verdeutliche, was die Einsatzerlebnisse mit den Mitarbeitenden machten, die hohe psychische Belastung. Bei der Anerkennung als Berufskrankheit gehe es ja auch um Therapiekosten.

Rettungssanitäter bei einer Notfallübung. Bildrechte: dpa

Zugleich fordert Reifferscheid, die Hilfsangebote deutlich auszuweiten. Bei der Nachbearbeitung schwieriger Einsätze stehe meist zuerst das kollegiale Gespräch an, zum Teil kämen Kriseninterventionsteams zum Einsatz. In manchen Fällen sei aber Hilfe von Psychologen nötig. Die Akzeptanz für psychische Probleme durch den Rettungsjob habe sich aber deutlich gebessert, so Reifferscheid.