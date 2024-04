In Mitteldeutschland ist der April mit einer Durchschnittstemperatur zwischen zehn und elf Grad besonders mild ausgefallen. Außerdem war es durchschnittlich sehr sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, gab es große Temperaturschwankungen: So ging es vom Sommer in den Winter und wieder zurück. In Sachsen standen Höchstwerten von über 25 Grad zu Beginn des Monats Nachtfröste in der vorletzten Aprilwoche gegenüber.