Cum-Ex-Skandal Bankmitgründer muss wegen Steuerbetrug in Millionenhöhe in Haft

Hauptinhalt

30. April 2024, 18:17 Uhr

Im Cum-Ex-Skandal geht es um einen Steuerbetrug in Deutschland in Höhe von Milliarden. Vor dem Landgericht in Bonn sind oder waren elf Menschen angeklagt. Bereits im Dezember 2022 war der Anwalt Hanno Berger zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt hat es einen Mitgründer der Hamburger Varengold Bank getroffen, er erhält wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung eine Freiheitsstrafe.