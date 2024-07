Zwar zeigten Umfragen, dass bis zu 80 Prozent der Deutschen offen für eine Organspende seien, wirklich festhalten würden diese Absicht aber die wenigsten, sagt er. Wichtig sei nur, dass sich mit der jetzigen Entscheidungslösung die Angehörigen in der furchtbaren Situation eines Todes enger Verwandter nicht entscheiden müssen, sagt Hahnenkamp. "Das ist etwas, was man seinen eigenen Angehörigen einfach nicht antun darf und kann. Wir müssen das eruieren, wir müssen fragen, wie sich jemand zur Organspende verhält und da brauchen wir eine Antwort und wenn man darüber nie gesprochen hat, dann führt das dazu, dass sich die Angehörigen in dieser furchtbaren Situation entscheiden müssen. Das wollen wir eigentlich nicht."