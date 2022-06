Doch nicht nur durch den Direktvertrieb von Fanartikeln fließt Geld in die Kassen der Vermarkter, sondern auch durch den Verkauf von Vertriebslizenzen. Größter Lizenznehmer seit Jahren ist der Trötsch-Verlag aus Königs Wusterhausen. 30 verschiedene Pitti-Bücher sind in den letzten zehn Jahren erschienen. Laut Vertriebsleiterin Stephanie Westphal sind das neben Geschichtenbüchern auch Mal- und Beschäftigungsbücher. "Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als eine halbe Million Bücher des frechen Kobolds verkauft", resümiert sie gegenüber der MDR-Wirtschaftsredaktion. "Zusätzlich hat der Trötsch Verlag in den letzten Jahren auch mehr als 50 verschiedene Geschenkartikel, wie Tassen, Magnete, Sticker entwickelt. Auch diese erfreuen sich bei jung und alt großer Beliebtheit.“