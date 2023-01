Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, hält nichts davon, die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen jetzt schon zu streichen. Bodendieck sagt MDR AKTUELL, er sei da anderer Meinung als Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Dessen Forderung komme zu früh. Man habe derzeit neben Corona einen Massenanfall an anderen Infektionskrankheiten. Deshalb sollte die Maskenpflicht für sensible Bereiche wie geplant bis April weitergeführt werden.