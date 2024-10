GSM - in Europa entwickelt Der GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) wurde in Europa entwickelt. Die Technik wird auch als 2G - die zweite Generation der Mobilfunktechnologie - bezeichnet. Sie definierte erstmals digitale Mobilfunknetze.



In Deutschland löste sie Anfang der 1990er Jahre die bis dahin entwickelten analogen Mobilfunknetze A, B und C ab, die zusammengefasst als erste Generation (1G) galten.



Nachfolger von GSM (2G) war in Europa UMTS (3G). Vor über zehn Jahren wurden in Deutschland 4G-Netze (LTE) in Betrieb genommen. Seit 2019 ist mit 5G die fünfte Generation des Mobilfunks verfügbar.