MDRfragt Hausarbeit bei den meisten Paaren nicht gleichberechtigt aufgeteilt

Es war von Anfang an so, dass jeder seinen Anteil beitrug. Jeder macht das, was er am besten kann. Inzwischen ist mein Mann der Koch. Wer zuerst zu Hause war, kümmerte sich um die Kinder. Der andere um Abendbrot, Einkauf usw. Damit sind wir gut gefahren. Bis heute.

Antje, 70 Jahre, Wartburgkreis