Der Regen-Schwerpunkt lag Heidermann zufolge im Osten Sachsens : "Zwischen Sächsischer Schweiz, Neiße und Muskauer Heide brachten Gewitter am Freitag und länger anhaltender Regen in der Nacht örtlich mehr als 60 Liter auf den Quadratmeter."

Der "nasseste Ort in Deutschland" war nach Angaben Heidermanns Ostritz in der sächsischen Oberlausitz, wo zwischen Freitagfrüh und Sonnabendfrüh 77,8 Liter auf den Quadratmeter fielen. Dahinter folgten Luckaitztal-Buchwäldchen in Brandenburg mit 74,5 und Kraftsried in Bayern mit 74,4 l/qm. "Zur Einordnung: Die Station am Flughafen Leipzig/Halle hat im langjährigen Mittel (1991 -2020) im Gesamtmonat Juli rund 76 Liter auf den Quadratmeter", erklärte der MDR-Meteorologe.