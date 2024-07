Nach Starkregen und Gewitter ist die Feuerwehr am Freitagvormittag zunächst vor allem in Südthüringen im Einsatz gewesen.

In Schleusingen war nach Angaben der Stadt ein Blitz in einen Baum eingeschlagen und hat dort eine Eiche gespaltet. Der Blitzeinschlag hat auch die Elektronik im angrenzendem Schwimmbad getroffen. Eine Mitarbeiterin, die an dem Rechner gearbeitet hat, ist vorsorglich in die Notaufnahme gekommen. Das Bad hatte am Morgen noch nicht geöffnet. Unklar ist laut Stadt, ob es Freitagnachmittag öffnen wird. Der Bereich Am Wassergraben muss demnach gesperrt werden, um den Baum zu fällen.