Die niedergelassenen Ärzte beklagen zunehmende Gewalt von Patienten. Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten seien ein wachsendes Problem in den Arztpraxen: "Nicht nur in Notaufnahmen, auch bei den Niedergelassenen eskaliert die Lage immer öfter."

Der FDP-Politiker Buschmann will das Strafrecht verschärfen, um Notärzte, Polizei und Feuerwehren besser schützen zu können. Wer Retter angreift, soll in Zukunft härter bestraft werden. Auch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sollen dadurch besser geschützt werden.

Um Arztpraxen geht es in dem Gesetzentwurf aber nicht. Gassen fordert, das Strafgesetz an der Stelle zu verschärfen. Es brauche in solchen Fällen deutliche und schnelle Strafen, sonst komme die Botschaft bei einigen Menschen nicht an.

Noch am Dienstag reagierte Buschmann auf die Kritik des KBV-Chefs: "Wir wollen Rettungskräfte wie Feuerwehrleute, Polizisten oder auch das medizinische Personal in den Notfallambulanzen besser vor Anfeindungen und Gewalt schützen. Denn in ihrer Tätigkeit führt jede Art von Verzögerung oder Blockade zu besonderen Gefahren", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ob man solche besonderen Situationen vergleichbar auch in den Arztpraxen habe, wolle er mit Gassen persönlich besprechen: "Wir werden uns zusammensetzen", kündigte Buschmann an.