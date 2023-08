Etwa 800 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben am Freitag in Berlin vor dem Kollaps vieler Praxen gewarnt. Sie fordern stärkere Unterstützung von der Politik für den ambulanten Bereich in der Medizin. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hatte Mediziner aus ganz Deutschland zu einer Krisensitzung eingeladen.

Der Chef der KBV, Andreas Gassen, sprach von einem Warnzeichen an Gesundheitsminister Karl Lauterbach: "So kann und darf die deutsche Gesundheitspolitik nicht weitergehen!", sagte er. Wenn nicht jetzt etwas für die ambulante Versorgung getan werde, sei es in zwei bis drei Jahren nicht mehr möglich alle Menschen in Deutschland zu versorgen, teilt der KBV-Chef mit. Die ambulante Versorgung sei im Vergleich zu den Krankenhäusern massiv unterfinanziert, wodurch die Versorgung von Patientinnen und Patienten auf dem Land bedroht sei.