Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) die potenziell dafür geeigneten Flächen in Deutschland weiter eingegrenzt. Nach dem neuen Arbeitsstand kommen nur noch 44 Prozent des Bundesgebiets als möglicher Atomendlager-Standort in Frage. Im Jahr 2020 hatte die bundeseigene Gesellschaft zunächst in einem Bericht 90 solcher Gebiete ausgewiesen, bei denen eine weitere Prüfung lohnen könnte, das waren 54 Prozent der Fläche Deutschlands.