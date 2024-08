Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Hauptschülerinnen und Hauptschüler aufgerufen, sich trotz des Ausbildungsbeginns zum 1. August oder 1. September jetzt noch einen Ausbildungsplatz zu suchen. "Es ist nicht zu spät, noch in diesem Jahr eine Ausbildung zu beginnen", erklärte die Behörde am Freitag. In vielen Berufen seien noch Ausbildungsplätze zu besetzen.

Die besten Chancen sieht die Arbeitsagentur in Lebensmittelberufen, im Bau, im Verkauf, in der Gastronomie sowie in vielen Handwerksberufen wie dem Metallbau oder in der Heizungstechnik. Die meisten unbesetzten Stellen gibt es demnach für Kaufleute im Einzelhandel, Verkäuferinnen und Verkäufer, Fachkräfte für Lagerlogistik oder zahnmedizinische und medizinische Fachangestellte. Diese werden häufig von jungen Menschen mit Hauptschulabschluss erlernt.