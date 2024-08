In Sachsen sind noch fast 7.600 Ausbildungsstellen unbesetzt. Wie die Bundesagentur für Arbeit MDR SACHSEN mitteilte, stehen dieser Zahl etwa 4.600 junge Menschen gegenüber, die noch keinen Platz gefunden haben.

Dabei gebe der Ausbildungsmarkt ein geteiltes Bild ab, heißt es von der Agentur: So sind zum einen noch viele Stellen als Beton- und Stahlbetonbauer frei - ein harter Job, der offenbar nicht genügend Anreize bietet. Auf jeden Bewerber kommen fast 32 freie Stellen. Auch Lehrstellen zum Werkzeugmechaniker, Verkäufer im Lebensmittelhandwerk und Mechatroniker werden eher selten nachgefragt. Hier stehen die Chancen auf eine Zusage also besonders gut. Im Gegensatz dazu gehen in der Landwirtschaft, der Gastronomie und bei Zimmerleuten deutlich mehr Bewerbungen ein.