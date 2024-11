Nach dem Bruch der Ampel-Koalition hatte Heil zunächst weiter dafür geworben, das sogenannte Rentenpaket II noch zu verabschieden. Es war ein Kompromiss zwischen SPD und dem inzwischen entlassenen Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Beide hatten den Einstieg in eine anteilige Finanzierung der gesetzlichen Renten aus Einnahmen am Aktienmarkt vereinbart. Dafür sollte der Bund Kredite aufnehmen und jährlich zehn bis zwölf Milliarden Euro in einen Fonds einzahlen. Aus den Erträgen des "Generationenkapitals" sollten von Mitte der 2030er-Jahre an Mittel in die Rentenversicherung fließen.