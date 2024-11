Am Dienstag sagte Brand dann aber im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, sie habe gegen eine Neuwahl im Februar keine Einwände und halte sie für "rechtssicher durchführbar".

Kritik an dem Termin kam aus Sachsen. So bezeichnete es der Leipziger Bundestagsabgeordnete und Ko-Chef der Linken-Gruppe im Bundestag, Sören Pellmann, als "völlig unverantwortlich", dass der "im Hinterzimmer ausgehandelte Termin" nunmehr mitten in den großen Winterferien "im bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundesland" liege.