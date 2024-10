Die sogenannten Babyboomer, die zahlenmäßig sehr große Generation, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, wird die Rentenkasse in den nächsten Jahren extrem belasten. So stark, dass der Bund gezwungen ist, die Rentenkasse zusätzlich zu den Beiträgen auch mit immer mehr Steuermitteln zu stützen. Schon jetzt fließen 100 Milliarden Euro aus dem Haushalt in die Rentenkasse. In 20 Jahren, wenn alle Babyboomer in Rente sind, müssten es, so schätzen Experten, 200 oder 300 Milliarden sein, um das Rentenniveau zu halten.