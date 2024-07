Bundestag Gesetz für bessere Medizinforschung verabschiedet

Der Bundestag hat das Medizinforschungsgesetz verabschiedet. Damit soll die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln in Deutschland künftig leichter möglich sein. Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung sowie Herstellung von Arzneimitteln verbessern. So soll die Attraktivität des Forschungsstandorts Deutschland gestärkt werden. Dem Gesetzentwurf zufolge soll die Zulassung von Arzneimitteln sowie die Genehmigung und Umsetzung klinischer Prüfungen vereinfacht und beschleunigt.