Zwischen Zügen zu differenzieren ist immer schwierig. Also es gibt ja Joints mit richtig potentem Material. Und dann gibt es welche, die nutzen schwächeres Material. Oder auch Joints, die mit Tabak sind. Der wichtigste Parameter ist die Zeit, das heißt der Abstand zwischen Konsum und Fahrt. Der sollte schon acht Stunden – und wenn man auf Nummer sicher gehen will auch mal zwölf Stunden – betragen. Und wenn man einen sehr intensiven Konsum davor hatte, beispielsweise ein verlängertes Wochenende in Amsterdam oder sowas, dann kann es auch mal vonnöten sein, ein, zwei Tage das Auto stehen zu lassen, wenn man unterhalb dieses Wertes sein möchte. Aber ich möchte trotzdem betonen, dass man am nächsten Tag, auch wenn man einen höheren Wert hat, eigentlich nicht beeinträchtigt ist.