Der EuGH hat noch kein Urteil gesprochen. Und noch ist auch unklar, ob die Kommission die Vorschriften tatsächlich so auslegen will, wie Minister Wissing das befürchtet. Der ADAC ist deswegen auch einigermaßen überrascht, dass diese Diskussion jetzt Fahrt aufgenommen hat. Sprecherin Katrin van Randenborgh meint, dass es richtig sei, dass der Europäische Gerichtshof in einer Frage entscheiden müsse, die sehr komplex sei. "Nämlich, ob Fahrzeuge, die nach den Maßstäben damaliger Zeit zugelassen wurden, vereinfacht gesagt, nicht eigentlich die Maßstäbe, die heute angesetzt werden, erfüllen müssten. Also sprich: rückwirkend."