Energie-Ökonomin Claudia Kemfert sieht im neuen klimaschonenden HVO100-Diesel ein Nischenprodukt. Sie sagte MDR AKTUELL, so viel altes Speiseöl gebe es gar nicht, um den Kraftstoff in ausreichenden Mengen herzustellen. Außerdem sei der klimaschonende Diesel bis zu 20 Cent teurer an den Tankstellen. "Das machen die Verbraucher nicht mit", erklärte Kemfert. Es sei absehbar, dass die Kunden weiterhin auf die günstigeren Alternativen zurückgriffen.

Der neue Kraftstoff darf in Deutschland seit Mittwoch verkauft werden. Er wird an der Tankstelle mit dem Zusatz XTL vermarktet und ist für viele Dieselfahrzeuge geeignet. HVO-Diesel kann etwa aus Pflanzenölen, pflanzlichen und tierischen Fetten oder daraus bestehenden Abfallstoffen hergestellt werden. Der Ausstoß von Feinstaub, Partikeln und Stickoxid ist dadurch bedeutend geringer. Dabei steht HVO für Hydrotreated Vegetable Oil – hydriertes, also wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl. XTL steht für die Umwandlung von Biomasse, Gas und anderen Energieträgern ("X") "to liquid", also zu flüssigem Kraftstoff.