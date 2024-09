Doch was ist mit den 18.000 Menschen, die ebenfalls über ein anderes EU-Land eingereist sind – warum sind die nicht ausreisepflichtig? Auf diese Frage hat das Bundesinnenministerium weder der Abgeordneten Bünger noch MDR AKTUELL bisher geantwortet. Geert Mackenroth war sächsischer Justizminister und ist aktuell der Ausländerbeauftragte der sächsischen Landesregierung. Er kommt zu dem Schluss: "Also rechtlich ist die Sache so, dass man mit der unerlaubten Einreise noch nicht automatisch ausreisepflichtig ist, wenn man einen Asylantrag stellt." Die Ausreisepflicht müsse durch das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration festgestellt werden. Erst mit der formellen Ablehnung und der rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages trete die Ausreisepflicht ein, erklärt Mackenroth. Daher stamme auch die Zahlendiskrepanz.