Erwartungen an Migrationsgipfel Asylpolitik, Abschiebungen, Waffenverbotszonen: Bund und Länder diskutieren Migrationsfragen

03. September 2024, 05:00 Uhr

Wie geht es weiter mit der Migrationspolitik in Deutschland: Diese Frage bestimmt das Bund-Länder-Gespräch zwischen den Ministern der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag. Was bleibt von den Plänen der Innenministerin rund um Abschiebung, Sozialleistungen für Geflüchtete und Messerverbote von letzter Woche übrig?