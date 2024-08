Zweite Chance für Amadou

Neben Amadou habe es zwei weitere Bewerber gegeben, erzählt Geschäftsführer Fréderic Robert-Kasper. Alle seien gleich gut gewesen. Er habe sich am Ende dann bewusst für Amadou entschieden: "Ich war der Meinung, dass er aufgrund seiner Lebensgeschichte eine zweite Chance verdient." Zwar sei es ihm in erster Linie darum gegangen, einen guten Azubi zu finden. Aber er habe im Hinterkopf auch die Hoffnung gehabt, dass seine Mitarbeiter sehen, dass Menschen wie Amadou ganz "normale Leute" sind, erzählt Fréderic Robert-Kasper. Außerdem wollte er die Welt ein bisschen in den Betrieb nach Lieske bringen.

Denn klar seien Städte wie Berlin weltoffener, meint der Franzose, der selbst seit 1992 in Deutschland wohnt. Dort lebten aber auch viele Menschen unterschiedlichster Nationen und seien entsprechend sichtbar. Im kleinen Lieske nicht. Zumindest in seinem Bereich wollte er das ändern – und hat es geschafft: "Amadou hat aufgrund seiner Persönlichkeit alle Leute überzeugt." Bildrechte: MDR/Viola Simank

Vorsichtiges Kennenlernen

Tommy Oelmann zum Beispiel. Er erzählt, dass es am Anfang ein vorsichtiges Kennenlernen auf beiden Seiten war. Das größte Problem war die anfängliche Sprachbarriere. Denn normalerweise verstünden die Kollegen sofort, was man will. "An diesen Punkt mussten wir erst einmal kommen. Aber als dass dann geklappt hat, war es super." Sie seien sehr zufrieden mit Amadou.



Er ist inzwischen im dritten Lehrjahr zum Industriemechaniker und spricht gut Deutsch. Auch er fühlt sich akzeptiert: "Ich bekomme immer Hilfe, wenn ich sie brauche. Die Kollegen unterstützen mich auch privat und haben mich auch schon zu Terminen begleitet", erzählt Amadou.

